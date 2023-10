Taranto | piloti dell’aeronautica militare tedesca | donazione alla pediatria ed oncoematologia pediatrica Ieri la visita al Santissima Annunziata

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Una mattinata diversa per i bambini e le bambine in cura nei reparti didel SS.digraziedi un gruppo di. In rappresentanza del “51 Tigers Schleswig” 51esimo stormo e dei “Bavarian Tigers” dell’Aviazione, il tenente colonnello Ronny Sauer, insieme ai suoi commilitoni (Sergente maggiore Artur Mayerföls, Sergente Maggiore Andreas Pechinger, Sergente Maggiore Hansi Trekel e Sergente principale Caro Spegel), ha incontrato i piccoli pazienti e donato loro gagliardetti e sorrisi. I ...