Tale e quale show 2023 | Ilaria Mongiovì è Arisa video e gallery

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La quarta puntata del 13 ottobre di2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione della cantante e attrice, che ha esordito a 15 anni a Ti lascio una canzone, nei panni di, con il celeberrimo brano La Notte. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Antonino Cannavacciuolo” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Una voce stupenda, per un’esibizione da brividi. Se dovessimo giudicare la sola imitazione, dovremmo dire che non abbiamo trovato una particolare somiglianza con la vocalità limpida e perfetta di, ma laè stata comunque bravissima e ha trasmesso ...

La decadenza teologica del barocco finì col mettere in ombradinamismo e l'Ottocento non offrì ... "A Dio che rivela è dovuta l'obbedienza della fede con lal'uomo gli si abbandona tutt'...

Tale e Quale Show, stasera la quarta puntata: imitazioni, anticipazioni e classifica del varietà di Rai 1 ilmessaggero.it

Tale e quale show 2023, le imitazioni della quarta puntata Io Donna

Non nasconde di divertirsi molto Maria Teresa Ruta in questa avventura a Tale e quale. Nonostante i commenti dei giudico, in particolare di Malgioglio, non siano sempre positivi, lei regala a tutti un ...La quarta puntata del 13 ottobre di Tale e Quale Show 2023, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione dell’attore Alex Belli, nei panni di Stash leader de ...