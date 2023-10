Tajani in Israele | “Hamas come l’Isis | le Ss e la Gestapo”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Visita del ministro degli Esteri: "Convinto Tev Avis farà di tutto per non colpire civili". Una decina gli italiani a Gaza, "stanno andando verso sud" “ha diritto a difendersi, nessuno può pensare di cancellaredalla carta geografica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioin dichiarazioni rilasciate durante la visita in. “Sono convinto cheavrà una reazione proporzionata e farà di tutto per colpire soltanto”, ha sottolineato.si è recato in una delle zone del sud del Paese teatro dell’attacco di, dove ha incontrato il suo omologo israeliano, Eli Cohen. Quelli di“sono, le Ss, la”, sono ...

Guerra di Gaza, il ministro degli Esteri del governo Meloni Antonioè in, per incontrare i vertici del governo di Benjamin Netanyahu. "Bisogna lavorare per la liberazione degli ostaggi, è quello che stiamo facendo dall'inizio, parlando con tutti i Paesi ...

Tajani in Israele: "Hamas è come l'Isis, sono terroristi. Priorità e salvare gli ostaggi" Sky Tg24

Visita del ministro degli Esteri: "Convinto Tev Avis farà di tutto per non colpire civili". Una decina gli italiani a Gaza, "stanno andando verso sud" ...Tajani condanna Hamas equiparandolo a gruppi terroristici come l’ISIS, le SS e la Gestapo Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso la sua ferma condanna nei confronti di ...