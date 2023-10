...è la dimostrazione chevuole la guerra e vuole farsi scudo con il popolo palestinese per le sue attività criminali". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio...

Guerra Medioriente, Tajani: “Da Parlamento messaggio unitario, Hamas unico responsabile" Sky Tg24

Tajani, 'Hamas vuole la guerra e si fa scudo dei civili' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Home » Mondo » Tajani a Tel Aviv: “Siamo per due stati, ma Israele ha diritto di difendersi” ..."Hamas è come l'Isis, come come le Ss, come la Gestapo, fanno le stesse cose, sono terroristi, assassini e stanno utilizzando come scudo il popolo palestinese". Il ministro degli Esteri, Antonio ...