Tajani è in Israele per incontrare Netanyahu | ' Hamas è come la Gestapo'

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Guerra di Gaza, il ministro degli Esteri del governo Meloni Antonioè in, peri vertici del governo di Benjamin. "Bisogna lavorare per la liberazione degli ostaggi, ...

... era in programma da mesi ma ora, con il conflitto tra Hamas eche incendia e agita tutto ...anche dalla visita del presidente della Repubblica Mattarella e del ministro degli Esteri", ha ...

Tajani in Israele: "Hamas è come l'Isis, sono terroristi. Priorità e salvare gli ostaggi" Sky Tg24

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato in Israele. La prima tappa sarà nel sud del Paese, a ridosso di Gaza, luogo dell'attacco di Hamas, dove incontrerà il Ministro degli Esteri Eli Cohen ...Visita del ministro degli Esteri: "Convinto Tev Avis farà di tutto per non colpire civili". Una decina gli italiani a Gaza, "stanno andando verso sud" ...