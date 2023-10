Tajani a Tel Aviv | per l' Italia priorità sono gli ostaggi

Il ministro degli esteri Antonioè volato aAviv dove ha incontrato i familiari dei tre ostaggi italiani che risultano essere nella mani di Hamas . La loro liberazione è il primo obiettivo e la priorità per il nostro ...

Tajani in Israele: "Hamas è come l'Isis, sono terroristi. Priorità e salvare gli ostaggi" Sky Tg24

Israele, Tajani è convinto che Tel Aviv «avrà una reazione ... Open

Lo ha riferito il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita nel sud di Israele. Tajani è arrivato oggi in Israele e si è recato nel sud del Paese, a ridosso di Gaza, luogo ...I genitori di Nir Forti, uno dei tre italiani dispersi in Israele, hanno dichiarato che il giovane è stato colpito al torace e poi non è più ...