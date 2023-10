Tag Heuer ha svelato la sua collaborazione più divertente

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Uno stilista preppy, un commerciante di orologi vintage, un customizzatore di orologi britannici e uno storico orologiaio entrano in uno studio di design… No, non è l'inizio di una barzelletta che si racconta tra collezionisti d'orologi. È una storia vera. È esattamente così, infatti, che è nato uno dei segnatempo più cool e colorati dell'anno: il Rowing Blazers x Bamford TagCarrera. La variante in questione è un'interpretazione giocosa del cronografo TagCarrera, un pilastro della collezione del marchio fin dal suo debutto avvenuto nel 1963, esattamente 60 anni fa. Progettato da Jack, pronipote del fondatore dell'azienda Edouard, il Carrera è di fatto un puro orologio da corsa, progettato per essere leggibile, affidabile e fedele. La versione moderna è più grande, con un diametro di 42 mm ...