Tabellone Wta Seul 2023 | Pegula comanda il seeding | al via anche Ostapenko

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ilcompleto del Wta di, torneo che si disputerà dal 9 al 15 ottobre sul cemento coreano. A guidare ilc’è Jessica, nettamente la prima favorita delprincipale. Ma occhio alle sfidanti: in primis Jelena, testa di serie numero due e alla ceca Marie Bouzkova. Nessuna italiana ai nastri di partenza. Ecco tutte le sfide, gli accoppiamenti e i risultati aggiornati giorno dopo giorno. COPERTURA TV MONTEPREMIWTAQUARTI DI FINALE (1)b. Liu 4-6 6-3 6-0 Wickmayer vs P. Kudermetova Yuan b. (4) Bouzkova 7-5 7-6(4) Bektas b. Birrell 4-6 6-3 6-2 SECONDO TURNO (1)b. Krueger 6-3 6-1 Liu b. (7) Rus 1-6 6-3 3-0 ritiro Wickmayer b. (3) ...

...ha superato con il punteggio di 6 - 0 7 - 5 Laura Siegemund per volare in semifinale nel torneo... PROGRAMMA E COPERTURAMONTEPREMI CRONACA - Primo set a senso unico in cui Paolini prende ...

WTA Zhengzhou, il tabellone perde Gauff e Rybakina, le prime due teste di serie Ubitennis

Tutto il WTA 1000 di Pechino su SuperTennis: i match in programma SuperTennis

Prestazione di altissimo livello della toscana, che guadagna anche l'accesso alla prima semifinale della carriera sul cemento ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del WTA di Zhengzhou 2023 tra Jasmine Paolini e la tedesca Laura Siegemund. T ...