Svincolo A4 | riaperte due direttrici Torna il collegamento tra circonvallazione e Asse-Video

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CANTIERE A4. Ilè fondamentale per chi arriva dal rondò di Campagnola diretto verso Curno-Ponte San Pietro. Via libera anche per la pista definitiva che stacca verso destra e porta il traffico in autostrada dalla vecchia rotatoria.

Svincolo A4, riaperte due direttrici. Torna il collegamento tra ... L'Eco di Bergamo

Lo svincolo presto verrà riaperto - Ancona il Resto del Carlino

Dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 ottobre non si potrà utilizzare l'uscita per chi proviene da Como ...CANTIERE A4. Il collegamento circonvallazione-Asse è fondamentale per chi arriva dal rondò di Campagnola diretto verso Curno-Ponte San Pietro. Via libera anche per la pista definitiva che stacca verso ...