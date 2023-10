Sventato un altro attentato | la Francia ripiomba nell' incubo-terrorismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nel "venerdì della rabbia" invocato da Hamas due attentati hanno fattore il mondo: uno è avvenuto in Cina ai danni di un funzionario dell'ambasciata israeliana; unin un liceo di Arras, cittadina a sud di Lenssettentrionale, dove è rimasto ucciso un insegnante. Proprio in, il presidente Emmanuel Macron ha fatto sapere che "almeno unintervento ha permesso di sventare un tentativo diche era in corso in un'altra regione".a regione delle Yvelines, infatti, è stato arrestato un uomo armato di un coltello da cucina. Uscito da una sala di preghiera, si trovava nei pressi del liceo Condorcet. Il sospetto era noto perché radicalizzato. La ...