Superenalotto | combinazione oggi 13 ottobre 2023 | numeri vincenti

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ecco idel concorso, è stata effettuata l’estrazione deidellavincente del concorso di, venerdì 13. La caccia al 6 e al suo premio super procede. Quando sarà la nuova estrazione? Quali sono le regole per giocare al? In una schedina si può giocare una sola colonna? Quanto costa? Quale punteggio ha diritto a un premio? E quanto si vince con il 2, il 3 o il 4? E poi quali sono le differenze tra Superstar e Jolly? Ecco domande e risposte, oltre aidi. Alsi vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot ...