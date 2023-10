Sultan Al Jaber sicuro | “Ecco come salviamo il pianeta”

(Di venerdì 13 ottobre 2023)Al, ministro degli Emirati Arabi Uniti, parla a ‘La Repubblica’ proiettandosi sulla Cop28 che lo vedrà presidente.le sue dichiarazioni. Negli Emirati Arabi Uniti il conto alla rovescia per la Cop28 è iniziato. La Conferenza è in programma dal 28 novembre al 13 dicembre e sarà guidata dal ministroAl. Ed è proprio il futuro presidente a parlare a La Repubblica e svelare quali sono gli obiettivi previsti nel prossimo vertice.Alintervistato da ‘La Repubblica’ – Notizie.com – © Ansa“Uno dei pilastri della mia strategia per Cop28 è quello di una transizione energetica veloce e giusta – spiega Al– poi punto molto anche sull’inclusività, sui giovani e allo stesso tempo sulle industrie, che avranno lo ...

Roma "Mattinata eccellente: ho iniziato la giornata incontrando Papa Francesco".Alrientra in albergo, per il colloquio con il direttore di Repubblica Maurizio Molinari , direttamente da un vertice in Vaticano. Da una parte papa Bergoglio , che nella Laudate Deum ...

«Uno dei pilastri della mia strategia per Cop28 è una transizione energetica veloce e giusta. Veloce, perché oggi non lo è abbastanza. Ed è per questo che mi sono appellato ai governi affinché si trip ...Incontro a Roma con Sultan Al Jaber, responsabile dell'Innovazione degli Emirati Arabi Uniti e presidente della Conferenza che si apre a Dubai il 30 novembre