Suits | dopo il successo su Netflix annunciato un nuovo spin-off della serie

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 13 ottobre 2023)ha potuto godere di una seconda giovinezzail suo arrivo sul catalogo di, registrando ascolti record.aver spazzato via ogni tipo di record con il suo arrivo in streaming su, NBCUniversal hadi essere al lavoro su una nuova espansione del franchise di. Il creatore, Aaron Korsh, sta sviluppando una nuovaambientata nel mondo di. Gli accordi sono ancora in fase di negoziazione, ma si dice che il progetto dovrebbe presto avere il via libera. Non si tratterà di un revival o di un reboot e, a differenza di Pearson del 2019, illegal procedural non sarà nemmeno uno-off in senso stretto: si ...