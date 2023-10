STREEAT FOOD TRUCK FESTIVAL a Udine da venerdì 13 a domenica 15 ottobre

Leggi su udine20

(Di venerdì 13 ottobre 2023), il primo e originaleitinerante in Italia che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all’interno di interi week-end in giro per la penisola dove i protagonisti sono i, le birre artigianali, la musica e il divertimento, ritorna a grande richiesta in Piazza Primo Maggio a. Icoloreranno e profumeranno il Giardin Grande di, per l’undicesima edizione dell’evento, diventato ormai un appuntamento fisso in città, da15, per un lungo week end dedicato al miglior cibo da strada italiano e internazionale. L’ingresso al, organizzato da ...