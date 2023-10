Strage di Re’im | l’orrore ripreso da una bodycam di Hamas Giovani uccisi mentre si nascondevano nei bagni chimici – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Per la prima volta emerge unin soggettiva dalla parte didell’attacco al festival di, a pochi chilometri dalla striscia di Gaza, dove sono state uccise 260 persone. Le immagini, diffuse su Telegram dal canale South First Responders, sarebbero provenienti da una body cam indossata da uno dei miliziani. Mostra il commandospara all’impazzata, puntando sui, dove diversiavevano cercato riparo. Quando le squadre dell’esercito israeliano sono arrivate sul posto era oramai troppo tardi. Alcuni dei wc in questione si presentavano vuoti e ricoperti di sangue. Grazie al filmato recuperato l’IDF è riuscita a ricostruire ulteriormente la dinamica dei fatti. Nell’attacco della festa di Sukkot hanno perso la vita centinaia di ...