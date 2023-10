Strage di Mestre | svolta nelle indagini | nessun malore dell’autista | ipotesi guasto all’autobus

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il tragico incidente di, avvenuto lo scorso 2 ottobre, continua a tenere bancocronache e lesono ancora in corso. Alberto Rizzotto, l’autista del bus coinvolto, potrebbe non aver avuto un, come precedentemente ipotizzato, quando il mezzo è precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera, causando la morte di 21 persone, tra cui lo stesso Rizzotto, e ferendo gravemente altre 15. I risultati dell’autopsia.Leggi anche:di: eseguita l’autopsia sulla salmaarresto cardiaco: i risultati dell’autopsia su Alberto Rizzotto I primi risultati dell’autopsia su Alberto Rizzotto non evidenziano chiari segni di. L’autobus, appartenente alla flotta ...