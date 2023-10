Strage di Mestre | svolta choc nelle indagini | cos’hanno scoperto

Leggi su tvzap

(Di venerdì 13 ottobre 2023) – Ad oltre una settimana dalla tragedia dicon i suoi 21 morti e 13 feriti ancora ricoverati in ospedale, arrivano i primi nomi iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Venezia, che intende accertare cause e concause dell’incidente. Intanto sono emersi i primi risultati dell’autopsia sul corpo dell’autista (morto anche lui). Di seguito le ultime notizie sulla vicenda. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Incidente a, cosa non tornadinamiche della tragedia: l’intervento di Paragone Leggi anche: Incidente, in viaggio di nozze verso Venezia: poi la terribile scoperta su lei Ci sono tre indagati per ladi. Secondo quanto scrive il «Gazzetino», si tratta dell’amministratore delegato della società ‘La Linea’, ...