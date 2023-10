Stefano De Martino | altro che Belen e Martina! Ecco dove e con chi è stato avvistato

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 13 ottobre 2023)DeRodriguez hanno chiuso da qualche mese e lei avrebbe già un nuovo fidanzato. Ma lui invece?com'è apparso qualche ora faDeè noto a tutti per essereun ballerino prima allievo e poi professionista della scuola di Amici di Maria De Filippi. Proprio qui ha incontratoRodriguez della quale si è innamorato, lasciando l'allora fidanzata Emma Marrone per lei. Questo triangolo ha fatto chiacchierare per tantissimo tempo e fatto finire la showgirl argentina anche in bufera. Alla fine però tutti si sono arresi di fronte all'amore che i due provavano. Sì, purtroppo bisogna parlare al passato in questo caso. La reazione traRordiguez eDe ...