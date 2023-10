“Stai bestemmiando” Dritto e rovescio | caos in studio tra gli ospiti di Del Debbio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Bufera adopo la puntata di ieri, Paolo Delè stato costretto a intervenire per calmare gli animi in. Al centro del dibattito la guerra che sta insanguinando il Medio Oriente tra Israele e Hamas che, proprio nella tarda serata di ieri, ha vissuto un altro momento di tensione. A una settimana dall’attacco di Hamas, Israele ha ordinato l’evacuazione totale dei civili di Gaza City verso sud in vista dell’inizio dell’operazione di terra. >“Milioni e milioni, vincita record al Gratta e Vinci”. Mai così tanti soldi vinti in Italia: “Chi è il fortunato giocatore” Hamas, secondo testimoni citati dall’agenzia Dpa, esorta a ignorare l’ordine e tenta di bloccare chi si dirige verso sud, parlando di “propaganda e guerra psicologica”. Stando all’Onu, oltre un milione di persone sarebbe ...