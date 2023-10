(Di venerdì 13 ottobre 2023) IL CANTIERE. Terminati i lavori di preparazione e copertura del parcheggio, sono già state realizzate le due torri per gli ascensori, ora le gradinate.

... cercare di oliare i meccanismi in vista della sfida della prossimacontro l'Italia che ...45 a Londra, nellodi Wembley. Non sarà possibile seguirla in Italia visto che si tratta ...

Stadio, da settimana prossima la posa dei piloni della Curva Sud L'Eco di Bergamo

Calcio - Gli impegni della settimana delle squadre dell'ASD Città di ... Monferrato Web TV

IL CANTIERE. Terminati i lavori di preparazione e copertura del parcheggio, sono già state realizzate le due torri per gli ascensori, ora le gradinate. Campionato fermo ma il cantiere del Gewiss Stadi ...In aumento gli episodi violenti nelle serie minori lombarde. Il timore degli inquirenti è che dietro la nascita di micro-movimenti ultrà ci siano alcuni membri delle tifoserie organizzate di Inter, Mi ...