Sta prendendo vita la nuova location di Viva Rai 2 a Roma

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Prende forma il nuovo villaggio di Fiorello al Foro Italiaco Il Tempo, di Marida Caterini, pag. 24 I lavori per la costruzione dellasono in corso. E Rosario Fiorello li segue con partecipazione, realizzando dei sopralluoghi frequenti. Si tratta del Glass, completamente realizzato ex novo, che ospiterà la seconda edizione diRai2, in onda sulla seconda rete a partire dal prossimo 6 novembre. Molte le novità rispetto allo scorso anno. Innanzitutto l’orario: l’appuntamento con i telespettatori mattutini di Rai 2 sarà alle 7.00 non più alle 7.15 come in passato: più tempo dunque per le scorribande del padrone di casa, dei suoi ospiti fissi e di quelli che arriveranno, di giorno in giorno, a duettare ed a confrontarsi con lui all’insegna dell’ironia e del buonumore con cui vengono trattati gli argomenti del giorno. ...