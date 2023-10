“Sta morendo | aiuto” Tragedia alla festa | mamma crolla davanti ai figli Morta a 37 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Una giornata disi è trasformata in. Una donna di trentasette, madre di due bambini, èdurante i festeggiamenti della squadra di rugby in cui giocano i suoi. Il club aveva organizzato un party per bambini e genitori e mentre tutti festeggiavano l’inizio della nuova stagione sportiva la donna èsotto gli occhi attoniti di tutti i partecipanti. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvarle la vita, allo staff medico presente al campo non è rimasto altro che constatarne il decesso. “Verso le 23:00 di sabato 7 ottobre sono stati chiamati i servizi di emergenza al campo di rugby Club dove una donna di 37ha avuto un collasso ed è“, ha detto la polizia intervistata dal quotidiano locale. Gli agenti sono ...