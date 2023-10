SSC Napoli a Castel Volturno | ADL presente | ci sono due buone notizie per Garcia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha assistito nuovamente alla sessione d’allenamento degli azzurri guidati da, 13 ottobre 2023 – Il Presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha dimostrato il suo impegno osservando attentamente l’intera sessione d’allenamento della squadra oggi presso il SSCN Konami Training Center. In una settimana caratterizzata dalla pausa per gli impegni delle Nazionali, gli azzurri hanno svolto una rigorosa seduta mattutina in preparazione della nona giornata di Serie A, in programma sabato 21 ottobre contro il Verona allo Stadio Bentegodi alle ore 15. Durante l’allenamento sul campo 3, la squadra ha partecipato a un allenamento congiunto con la Primavera, seguito da un’avvincente partita finale. La sessione si è conclusa con una vivace ...

La ripresa della preparazione è programmata per lunedì.