Sportiello | “Le destre minacciano il diritto alla Salute Servono più risorse”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 ottobre 2023) I numeri della Nadef sulla sanità parlano chiaro, ma la maggioranza assicura che i finanziamenti aumenteranno. Gilda, deputata M5S, ci credete? “Non ho mai creduto alle promesse della maggioranza, ora sappiamo che è solo propaganda. Già nella passata Manovra avevano promesso e poi definanziato, ora la storia si ripete. Non ci sono lenecessarie e non si tiene nemmeno conto dell’aumento delle spese e dell’inflazione incalzante. La spesa sanitaria in rapporto al Pil crolla nel 2024 dal 6,6% al 6,2%. Gli effetti sulla vita delle persone sono devastanti”. Il ministro Schillaci ha chiesto 4 miliardi. Bastano? “Il ministro continua a chiedere e a non ottenere. Per noi del M5S la difesa del SSN è sempre stata una priorità: con i governi Conte abbiamo invertito la rotta dei tagli dei governi precedenti, iniziato a reinvestire in sanità e ...