“Spettacolare” Monica Bertini si rilassa così | la FOTO lascia gli italiani a bocca aperta

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 13 ottobre 2023)non smette di stupire sui social: la conduttrice ha pubblicato uno scatto fenomenale in cui ha svelato come siè una giornalista di livello altissimo. La nativa di Parma, in questi anni, ha lavorato per diverse emittenti. Al momento, l’emiliana lavora con Mediaset ed è sicuramente il volto di riferimento Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.