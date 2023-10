Spalletti “Scommesse? Se ci sono irregolarità giusto pagare”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “E' stata un'altra notte difficile, c'era molta amarezza. Siamo molto vicini a loro, dispiaciuti per quelli chestati gli eventi, e rimarremo loro vicini anche dopo che caleranno i riflettori”. Luciano, ct dell'Italia, ai microfoni di Sky Sport parla di Tonali e Zaniolo, che hanno lasciato il ritiro dopo la bufera scoppiata per la vicenda delleillecite. “E' poicercare di aiutarli a difendersi, la giustizia farà il suo percorso e sestate commesse cose irregolari è– ha detto ancora– Ma come ha detto anche Gravina, davanti al rischio di cadere in tutte queste tentazioni, dobbiamo sforzarci per far conoscere, per parlare ai giovani di queste insidie”. Sul fatto di aver ...