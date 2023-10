Lucianopresenta Italia - Malta . Il ct azzurro ha parlato instampa da Bari alla vigilia dell'importante sfida di qualificazione agli Europei 2024 , con lui anche il capitano Gigio ...

Spalletti, la conferenza stampa e intervista prima di Italia-Malta. Rivivi la diretta Corriere dello Sport

Italia, Spalletti risponde a Sarri: "La Nazionale deve stare a cuore a tutti" Sky Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro Malta, valido per le qualificazioni a Euro 2024, Luciano Spalletti ha ringraziato il pubblico di Bari per la calorosissima risposta che ...Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Chiesa oggi ha provato, era al 30 per cento delle sue possibilità e sentiva un po' di dolore: er.