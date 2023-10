Spalletti a Sky | «Vicini a Zaniolo e Tonali | spero di rivederli presto Poi la Giustizia fa il suo corso»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Luciano, ct della Nazionale, ha parlato così del caso scommesse scoppiato nelle ultime ore: la sua analisi Lucianoha parlato ai microfoni di Sky Sport sul caso scommesse che ha colpito anche la Nazionale. LE ULTIME ORE – «E’ stata una notte difficile, questa in un altro senso. Quando devi portare a casa risultati importanti è chiaro ci sia un po’ di attesa, un po’ di ansia nel giocare e in questa notte c’era amarezza. Col passare delle ore tutta la squadra era vicina a, tutti eravamo dispiaciuti. Gli staremoanche dopo che caleranno i riflettori e poi è giusto cercare di aiutarli a difendersi per quelli che sono i fatti e gli eventi successi. Se poi sono state commesse cose irregolari è giusto pagare. Le parole di Gravina hanno fatto chiarezza su ...