Sorpreso da attacchi sindacali Salario minimo | Brunetta difende il Cnel

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 ottobre 2023), Renatoil ruolo e le competenze del. E smaschera i sindacati che lo attaccano. «Vedo che anche oggi qualcuno si esercita nel gioco al massacro contro il ruolo istituzionale del. Non mi stupiscono glidi natura prettamente politica. Rimango, però,se giungono da parte sindacale, come nel caso del segretario generale della UIL FPL, il cui segretario Bombardieri, fino all'ottobre dell'anno scorso, mostrava apertamente la sua contrarietà alper legge». È quanto dichiara il presidente delprof. Renato. «Non so più come dirlo ed è incredibile che lo debba tornare a ripetere: l'art. 99 della ...