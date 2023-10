Sono schifato | ci guadagna soltanto Putin | Alan Friedman | scenari inquietanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) "Il conflitto in Medio Oriente è di per sé divisivo, quindi non sorprende che questo tenda a infiammare soprattutto le passioni delle persone che hanno preoccupazioni per i plaestinesi, più che per Israele":lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7. "Solo il centrodestra in Europa sembra stare solidamente con Israele, la sinistra invece è più divisa", ha poi notato il giornalista americano. Riferendosi agli attentati di questa mattina, uno in Francia ai danni di un'insegnante di liceo e uno in Cina,ha sottolineato: "Questo attacco in Francia non è l'unico, ce n'è stato uno anche in Cina ai danni di un funzionario dell'ambasciata di Israele. La mia preoccupazione è che ci possano essere, neanche in modo coordinato, atti spontanei di radicali in Europa che decidono di fare violenza". ...