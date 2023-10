Sono le nuove toghe rosse Vecchi | Schlein è una bastarda | e ora quereli

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Di fronte alla legge tutti gli imputatiuguali ma alcunipiù uguali degli altri. Basta mutuare il comandamento della Fattoria degli animali di George Orwell per descrivere quanto accade in alcuni tribunali. Orwell aveva creato quella regola per sottolineare che chi conquista il potere lo usa per ottenere o dispensare trattamenti di favore. Dopo le decisioni del giudice di Catania, Iolanda Apostolico, ieri è toccato al tribunale di Roma mostrarsi di parte: Roberto Saviano è stato condannato a una multa di mille euro per aver definito «» l'attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E quel, scandito in diretta su La7, è rimbalzato ovunque per settimane su giornali, tv, siti, agenzie. La condanna è palesemente risibile, considerata la eco mediatica dell'insulto. L'entità della ...