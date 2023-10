Sondaggi elettorali Swg | la Lega guadagna mezzo punto aggiornamento 13 OTTOBRE

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ultime notizie Cresce la fiducia degli italiani nella magistratura (13) Cresce la fiducia degli italiani nella magistratura L’ultima settimana secondo idi Swg non ha portato cambiamenti nel consenso degli italiani verso le coalizioni. Sia il centrodestra che il centrosinistra conservano le proprie posizioni, ma è al loro interno che si deve guardare per scorgere, in realtà, importanti cambiamenti. Per esempio nella maggioranza di governo vi è un’evidente salita della, che supera di nuovo il 10% grazie a un aumento diche lo porta al 10,3%, mentre Fratelli d’Italia è in discesa dello 0,4%, e di ritrova ora al 28,7%. Forza Italia è quasi stabile, perde un decimale ed è al 6,4%. ...