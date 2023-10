Smile Basket Benevento | attesa per l’avvio della stagione | prima tappa Arzano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Domenica 15 Ottobre alle ore 18.30 ladebutterà sul campo dell’EnjoyArzanese. Ad un mese e mezzo dall’iniziopreparazione, la squadra gialloblù farà il suo esordio ufficiale in trasferta su un campo ostico come quello di. Coach Fulvio Iarriccio dovrà sicuramente rinunciare a Silvano Panella che ha accusato uno stiramento all’adduttorecoscia destra rimediato nell’ultima amichevole di lunedì scorso contro l’A.P. Libertà. Si spera di poterlo recuperare per lain casa del 22 Ottobre prossimo. Tanta l’nel vedere all’opera la nuova squadra, costruita ex novo per il primo campionato ufficiale senior...