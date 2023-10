SIW | Info & Card finale “Superior Bout 2023”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Lee ladi “”, in programma Sabato 14 Ottobre a Cascina (PI): SIWSabato 14 Ottobre – Cascina (PI)SIW Training Center – Via ToscoRomagnola 32/34 Inizio Show Ore 21.00 – Prenotazione Biglietti QUI SIW WILDBOAR Tag Team TitleBBB (Mirko Mori; Nico Inverardi) (c) Vs Most Wanted (Pan; Picchio) SIW Italian TitleBon Giovanni (c) Vs Tempesta Triple Treat Match for SIW WILD TitleElectra (c) Vs Liam Massett Vs Ivan Sanzio 2 Of 3 Series Match – Match #2Adriano 1 Vs Ema Corsi 0 Annunciata la presenza del Sword TournamentWinner “Capitan Fintus” Maurizio Merluzzo