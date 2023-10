Siracusa-Acireale | 19 daspo in arrivo Un tifoso accusato di rapina

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023)inper 19 persone, denunciate atti di danneggiamento, nonché violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale con l’utilizzo e il lancio di oggetti atti ad offendere. Gli ultrà in questione appartengono alle tifoserie di, protagoniste degli scontri avvenuti con la polizia fuori dallo stadio due giorni fa termine della partita di calcio valida per il campionato di serie D. Non solo. A carico di unc’è anche l’accusa diperché, con il volto camuffato, si è impossessato di una videocamera di un operatore della polizia scientifica. Strappandola con violenza al poliziotto, ha costretto l’operatore a ricorrere a cure mediche per le lesioni. SportFace.