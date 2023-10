(Di venerdì 13 ottobre 2023) Grassobbio. Realtà, sinonimo di eccellenza a livellonel settore dei sistemi per il controllo accessi veicolare,parteciperà anche quest’anno a, la kermesse B2B dedicata ai settori security & fire, che avrà luogo a Rho Fiera Milano dal 15 al 17 novembre prossimi. Nel contesto del proprio spazio espositivo – Pad 7P Stand C11 D20 – l’azienda, leader nel segmento dei dissuasori, esporrà innanzitutto alcune pietre miliari del proprio percorso produttivo, a partire dal dissuasore automatico oleodinamico 275/K12-900 A e dalla sua alternativa elettromeccanica 275/K12EMB-900 A. Soluzioni storiche, appartenenti alla High Security Line– che propone prodotti progettati per il controllo accessi veicolare nelle aree di massima– questi ...

... storica azienda produttrice di caschi da competizione e non, la casaha voluto svelare ...Questo design rivoluzionario offre la libertà di un casco open face mantenendo tuttavia la...

Sicurezza, la bergamasca Pilomat presenterà in anteprima mondiale il nuovo road blocker mobile BergamoNews.it

Due ragazzi dal passato difficile "on the road" per la sicurezza stradale Mantovauno.it

2' di lettura 12/10/2023 - Sabato il taglio del nastro con rappresentanti da tutta la regione. In base a una convenzione l’associazione collaborerà con Comune ed Erap per decoro e sicurezza E’ stata i ...Tour della sicurezza, martedì 24 ottobre alle 20.45 confronto con la cittadinanza al centro risorse educative di via Ruggeri da Stabello ...