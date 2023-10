Si parla della guerra? Dal Senato uno schiaffo a Israele | ecco la foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Come gli immaginari lettori a cui Alessandro Manzoni, per vezzo retorico, si rivolgeva: venticinque. Solo che quelli del celebre scrittore erano, nella realtà, decisamente molti di più. Mentre nell'aula del, all'inizio dell'atteso question time che vede interpellati il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il collega Giuseppe Valditara, responsabile dell'Istruzione, e su questioncine non da poco – rischio di terrorismo nel nostro Paese, video del giudice di Catania, fatti di Torino, micro-criminalità in aumento, stazioni insicure, programmi scolastici, fondi alle scuole alluvionate – sono davvero venticinque. Venticinqueri in tutto. Così distribuiti: otto nei banchi del centrosinistra, tre in quelliLega, due nello spicchio del Terzo Polo, cinque tra i Cinque Stelle, sette tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. ...