Fanno parte del 'Team Pavin', Carlos Sainz, pilota della Ferrari, Andriy, Pallone d'Oro ... Dopo aver portato la Serbia alle Finals di Coppa Davis, adesso si dedica al suosecondo ...

Shevchenko: “Ho amato il Milan da subito. Vi svelo il gol più importante…” Pianeta Milan

Shevchenko nominato consigliere di Zelensky: «Giusto aiutare la patria». Ecco cosa farà l'ex campione del Mil ilmattino.it

Zelensky ha deciso: il suo vice sarà una stella mondiale del calcio, Shevchenko, che conosciamo bene anche in Italia. Andriy è originario del Paese che lotta per l’indipendenza contro l’aggressione de ...Andriy Shevchenko, nominato nelle ultime ore dal presidente ucraino Zelensky come suo consigliere, festeggia oggi 47 anni: gli appelli contro la guerra e non solo, tutte le curiosità su di lui ...