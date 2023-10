Shakhtar Donetsk | si tema la fuga in Russia di un giocatore

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un calciatore dell’unser 19 delloha fatto perdere le sue tracce. Tutti i dettagli in merito Oleksandr Rasputko, centrocampista 19enne dello, è scomparso dopo la partita della UEFA Youth League in Belgio contro l’Anversa. L’ipotesi è che abbia deciso di scappare in. Di seguito il comunicato della Prostar Agency, agenzia che seguiva il. COMUNICATO – «Dopo la partita delload Anversa abbiamo contattato Oleksandr. È vero che abbiamo negoziato con loper il prolungamento del contratto e avremmo firmato i documenti al ritorno a Kiev. Era soddisfatto delle condizioni offerte dal club. Ecco perché la scomparsa di Rasputko è stata per noi una sorpresa e ancora non è stato contattato. ...