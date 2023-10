Settimana della Sociologia Contribuire al cambiamento

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il 13 ottobre si aprirà la “”, giunta alla Settima Edizione e organizzata dalla Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica (CIDAS). L’iniziativa, che coinvolge più di trenta atenei italiani, è dedicata ad un confronto sulla Terza missione degli Atenei ed al contributo che lapuò dare sul tema del public engagement escienza aperta, in particolare in rapporto alle sfide aperte dal nuovo ciclo di valutazione degli Atenei ericerca e alle normative e disposizioni che interverranno a modificare gli assettididattica e l’organizzazione dei saperi. Scienza aperta, engagement e impattoricerca fanno da tempo parte dell’agenda delle politichericerca europee e ...

Proseguono la prossimale riunionicabina di regia presiedute dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. Cinque i tavoli convocati, da lunedì 16 a ...

Settimana della Protezione civile, porte aperte ai bimbi con Pompieropoli in caserma dei Vigili del fuoco Il Secolo XIX

Settimana della protezione civile: a Fossacesia i volontari distribuiscono il vademecum sulle emergenze ChietiToday

Oristano Nella seduta di ieri 12 ottobre in Consiglio comunale, gli assessori hanno risposto alle interrogazioni e alle interpellanze. L’Assessore alla Cultura Luca Faedda ha risposto all’interrogazio ...Corinaldo – In occasione della XI edizione della Settimana del Pianeta Terra che raccoglie eventi sparsi in tutte le regioni italiane, anche Corinaldo ha preso parte all’iniziativa con l’evento “ La ...