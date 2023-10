Servizi ad alto impatto | Operazione contro traffico di droga a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023)ad: Forze dell’ordine unite in un’antie di sicurezza stradale ae dintorni Proseguono iad “” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, le aree interessate oggi sono quelle dei Comuni di Portici e San Giorgio a Cremano dove, dalle prime ore del mattino, circa 200 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno effettuato decine di perquisizioni. L’attività ha consentito di denunciare a vario titolo diverse persone sanzionandone altre per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Sequestrate complessivamente: ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, grossi quantitativi di TLE, ...