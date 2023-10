Serie A | Provedel | portiere della Lazio che ha segnato contro l’Atlético | respinge la Russia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) 2023-10-13 17:39:10 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: SÌSe c’è stato un protagonista inaspettato nella prima giornataChampions League 2023/2024, Ivan è partito. Laè riuscita a conquistare un punto nella partitaMadrid con un gol del proprio. Ciò ha avuto un tale impatto che la Federazione Russa si è interessata ai suoi servizi. “Ho chiesto alla Federcalcio di mettermi in contatto con lui, ma mi ha detto che non voleva parlare con nessuno. Ho provato a contattarlo perché volevamo chiamarlo: stiamo seguendo la sua evoluzione, oltre il gol che ha.“, ha detto Vitaly Kafanov, l’allenatore dei portieri...

Il campionato di Serie A, e non solo, è fermo per la sosta nazionale; una pausa fondamentale per la nazionale.

Le prestazioni di Ivan Provedel non hanno colpito soltanto Luciano Spalletti. Il gol contro l'Atletico Madrid dopotutto ha fatto il giro del mondo ...La Russia ci ha provato mandando avanti Vitaly Kafanov, ma Provedel non ne vuole sentire parlare. La sua scelta l'ha fatta e non intende cambiare idea. Il preparatore dei portieri della ...