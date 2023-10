Serie A Femminile | Roma-Inter | per la prima volta nella storia | verrà trasmessa su Rai 2

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Lasbarca su Rai 2. Per lain assoluto una partita del massimo campionatodi calcio saràsulla rete generalista di viale Mazzini, che domenica alle 16 accenderà i riflettori su, big match della quarta giornata. Al “Tre Fontane” di fronte le campionesse d’Italia, prime a punteggio pieno assieme alla Juventus, che inseguono la quarta vittoria di fila, e le nerazzurre, che sognano il sorpasso in classifica. Si tratterà del decimo confronto inA tra. I precedenti sorridono alle capitoline, che si sono imposte in sette occasioni. Le nerazzurre hanno vinto un solo scontro diretto, quello dell’ottobre 2021, mentre l’ultima sfida ...

Ed è subito big match: a San Rocco Castagnaretta arriva la Prosecco Doc Imoco Conegliano sabato 14 ottobre (ore 18.30) per la seconda giornata dellaA1di Volley. Ai nostri microfoni ...

Serie A femminile. Al Tre Fontane la Roma ospita l'Inter Tuttocampo

Como Women-AC Milan, Serie A Femminile eBay 2023/2024: la Match Preview AC Milan

Continuerà in questo fine settimana la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e domenica si giocheranno le cinque partite valide per la quarta giornata e sicuramente il divertimento non man ...