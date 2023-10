Sequestrati beni per oltre 950mila euro per evasione fiscale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, condotte di indebite compensazioni ex art. 10 quater, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 74/2000 in forma diretta e per equivalente, per un valore complessivo di 959mila, tra denaro contante eimmobili.Il provvedimento cautelare scaturisce dagli esiti di una verifica, finalizzata al controllo dell’esatto adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria in materia di I.V.A., di imposte sui redditi e degli altri tributi, eseguita nei confronti della “Realsud S.p.a.“, società salernitana operante nel settore della commercializzazione all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli. In ...