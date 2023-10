Sei un ristoratore bergamasco? Diventa protagonista de «Il Gustavo» 2024!

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pensato per i ristoranti e rivolto ai clienti, «Il» è una guida alla ristorazione completa, pratica e gustosa. Fino al 31 ottobre, i ristoratori di Bergamo e provincia avranno la possibilità di aggiornare le informazioni della propria attività, per essere così presenti gratuitamente sulle pagine della guida con la loro scheda. Ecco come