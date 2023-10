Scontro tra auto e moto sulla provinciale | grave centauro 28enne

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pubblicato il 13 Ottobre, 2023 Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancora un incidente nel Salento. Untraha visto purtroppo unavere la peggio e finire in Ospedale. Il sinistro si è verificato, nel pomeriggio di ieri,stradache conduce da Racale ad Ugento. Non sono ancora chiare le dinamiche e le cause che hanno portato all’ennesimo incidente sulle nostre strade, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti si è verificato uno schianto tra i due mezzi, con il giovaneciclista che, a seguito dell’impatto, è sbalzato dalla sella della suaed è terminato rovinosamente sull’asfalto.trae ...