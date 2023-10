Scontri a Parigi nella manifestazione pro - palestinesi dopo il divieto di Macron

In serata si sono registrati pesantitra la polizia e i manifestanti pro - Palestina in place de la Repubblique, nel centro di. I poliziotti hanno fatto uso anche di gas ...

Scontri durante la manifestazione a Parigi in sostegno dei palestinesi QUOTIDIANO NAZIONALE

La solidarietà di Parigi a Israele: "Chi tace ora se ne pentirà" Euronews Italiano

E' servito a poco l'appello ai francesi del presidente Macron ieri sera in diretta tv. Macron aveva chiesto ai francesi di "restare uniti" dopo l'attacco a Israele e anche parlato di "inflessibilità d ...Francia, Germania, Austria, Stati Uniti. Alla guerra in Israele seguono paura e restrizioni in Occidente. E si vietano manifestazioni a favore dei palestinesi. Nella liberale Francia – dove ieri sera ...