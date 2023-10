Scomparso Alvaro Prieto | 18enne calciatore del Cordoba | l’ultima volta è stato visto in stazione a Siviglia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La Spagna è in ansia perdelda giovedì. Il giovane è sceso dal treno ed è uscito dalladi Santa Justa, a. Nel dettaglio, riporta Marca, il giovane avrebbe deciso di salire su un altro treno — diretto non a— senza il biglietto corrispondente. Le immagini di sorveglianza che lo ritraggono uscire dallasono le ultime che si hanno del giovane. A condurre le indagini è la Policia Nacional, che sta cercando ulteriori elementi. IlCf si è mosso sui social chiedendo “la massima diffusione” della notizia. Il club fa sapere che il giocatore— alto circa 180 — indossava pantaloni beige e ...

