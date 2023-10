Scommesse | sequestrati smartphone di Tonali e Zaniolo | perché si indaga su debiti | cifre e squadre

Leggi su free

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Si estende la vicenda dellesu piattaforme illegali: non c’è soltanto Fagioli coinvolto. Indagini per Sandroe Nicolòl’indagine potrebbe anche andare oltre? Ci sono diversi motivi.e presunti intrighi di natura malavitosa sono al centro delle indagini, da parte della Procura di Torino, che avrebbero incrociato Nicolò Fagioli, Sandroe Nicolònei guai per una vicenda sulleeffettuate su piattaforme illegali: cosa emerge dalle indagini (ANSA) Sta di fatto che Fagioli si è autodenunciato alla Figc mentre le rivelazioni fatte da Fabrizio Corona avrebbero portato ad ampliare il raggio d’azione circa il coinvolgimento di altri calciatori ...