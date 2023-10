Scommesse | nella chat di Fagioli c’è un altro calciatore della Juventus Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 13 ottobre 2023)dic’è un. Lo Scrive. A lui la Polizia arriva per caso: indagando su un’agenzia Eurobet di Torino che teneva una “contabilità” parallela per le giocate sui server illegali, è spuntato il nome di. Siamo in estate. E la procura di Torino, che iscriveper il reato che punisce chi scommette su piattaforme abusive (una vicenda che si chiude con un’ammenda fino a 516 euro) invia tutti gli atti anche alla Federcalcio e qui si arriva al vero punto dolente.ammette tutto e si autodenuncia. E consegna il suo cellulare. Questo è il momento in cui cominciano i problemi per gli altri colleghi: agli atti ...